بعد حادثة صريفا.. تعليق من اليونيفيل: لدينا الحرية!

قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنه "هذا الصباح، أوقفت مجموعة من الرجال في ملابس مدنية قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، في دورية مخطط لها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، وقد تمكن حفظة السلام من القيام بنشاطهم المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني".