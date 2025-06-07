بعد حادثة صريفا.. تعليق من اليونيفيل: لدينا الحرية!
قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنه "هذا الصباح، أوقفت مجموعة من الرجال في ملابس مدنية قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، في دورية مخطط لها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، وقد تمكن حفظة السلام من القيام بنشاطهم المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني".
وأضاف تيننتي بأن "القرار 1701 يمنح قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل سلطة التنقل بحرية وإجراء الدوريات - بوجود الجيش الللناني أو بدونه، هذا جزء من ولايتنا".
وشدد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل على أنه "بينما ننسق بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، فإن حرية حركة حفظة السلام لدينا هي المفتاح لتنفيذ المهام الموكلة إلينا".