الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

أثناء إنقاذ طفلة.. إعتداء على طبيب في طرابلس

2025-06-07 | 14:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أثناء إنقاذ طفلة.. إعتداء على طبيب في طرابلس
أثناء إنقاذ طفلة.. إعتداء على طبيب في طرابلس

صدر عن المستشفى الإسلامي الخيري بياناً جاء فيه:

تعرّض أحد أطباء الطوارئ في المستشفى الإسلامي الخيري لاعتداء جسدي عنيف أثناء تأدية واجبه الإنساني والمهني، وذلك من قبل أحد المرضى ومرافقيه، في حادثة مؤسفة تدل على استهتار فاضح بحياة الآخرين وكرامة الكادر الطبي.

وفي تفاصيل الحادثة، دخل المدعو “أ.ح” إلى قسم الطوارئ برفقة ستة شبان، متوجهاً إلى القاعة التي كانت تتواجد فيها سيدة تقوم بإرضاع طفلها المريض، حيث لا يفصلها عن المكان سوى ستارة بسيطة. حرصاً على خصوصية المريضة، طلب موظفو القسم من المريض ومرافقيه التوجه إلى الجناح الأيسر من القسم، إلا أن المرافقين أبدوا اعتراضهم وبدأوا بتوجيه الشتائم والإهانات للعاملين.

ورغم ذلك، تم استقبال المريض وفحصه وتقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من غثيان وألم ناجم عن غازات في البطن. وبعد تحسن حالته، تزامن وجوده في القسم مع وصول طفلة في حالة طارئة تعاني من نزيف في المعدة، تستدعي تدخلاً طبياً فورياً، في ظل انشغال جميع الأسرّة الموجودة.

وأمام ضرورة إنقاذ الطفلة، طلب طبيب الطوارئ من المريض “أ.ح” إخلاء السرير مؤقتاً والجلوس على كرسي لإتاحة المجال لعلاج الحالة الطارئة. الأمر الذي أثار غضب المريض ومرافقيه، فانهالوا على الطبيب ضرباً مبرحاً بالأيدي والأرجل، بعد أن أسقطوه أرضاً، واعتدوا عليه على وجهه ورأسه وصدره، غير آبهين بالحالة الحرجة للطفلة أو بسلامة الفريق الطبي.

إن إدارة المستشفى الإسلامي الخيري، بكامل طاقمها من أطباء وممرضين وموظفين، تستنكر هذا الاعتداء الهمجي، وتطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة بالتحرك العاجل لمحاسبة المعتدين وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، صوناً لكرامة الجسم الطبي، وحفاظاً على رسالة المستشفى في خدمة المرضى بكرامة وأمان.
أثناء إنقاذ طفلة.. إعتداء على طبيب في طرابلس

محليات

لبنان

القطاع الصحي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش اللبناني لم يتصرّف ضد "مسيّرات" الحزب
فضيحة تهريب الدواء عبر مطار بيروت.. التفاصيل والمتورطون والشاهد الملك | تابعوا الآن "يسقط حكم الفاسد"

اقرأ ايضا في محليات

الرئيس عون: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان
01:42

الرئيس عون: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان


أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن الجريمة النكراء التي طالت القضاة الأربعة الشهداء في محكمة صيدا قبل ٢٦ عاماً "تبقى جرحاً غائراً في ضمير الوطن وفي قلب العدالة اللبنانية. ان القضاة الأبرار حسن عثمان وعماد شهاب وعاصم ابو ضاهر ووليد هرموش الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من العام ١٩٩٩ شهداء في سبيل تأدية واجبهم المقدس على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا ، قدموا حياتهم ثمناً لاستقلالية القضاء وكرامة العدالة في لبنان".

01:42

الرئيس عون: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان


أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن الجريمة النكراء التي طالت القضاة الأربعة الشهداء في محكمة صيدا قبل ٢٦ عاماً "تبقى جرحاً غائراً في ضمير الوطن وفي قلب العدالة اللبنانية. ان القضاة الأبرار حسن عثمان وعماد شهاب وعاصم ابو ضاهر ووليد هرموش الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من العام ١٩٩٩ شهداء في سبيل تأدية واجبهم المقدس على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا ، قدموا حياتهم ثمناً لاستقلالية القضاء وكرامة العدالة في لبنان".

قتيل بحادث سير في حبوش النبطية
16:00

قتيل بحادث سير في حبوش النبطية

أفاد مراسل الجديد بمقتل الشاب محمود صادق نعمة بحادث سير وقع عصر اليوم في حبوش.

وفي التفاصيل ان نعمة (35 عاما) الذي عاد من المانيا منذ اسبوعين ليقضي فرصة عيد الاضحى المبارك مع عائلته واهله، كان على متن دراجة نارية عندما صدمته سيارة على طريق البيدر في بلدة حبوش، فأصيب في الرأس مما تسبب بوفاته على الفور ، وعملت سيارة اسعاف للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفةملابسات الحادث.

16:00

قتيل بحادث سير في حبوش النبطية

أفاد مراسل الجديد بمقتل الشاب محمود صادق نعمة بحادث سير وقع عصر اليوم في حبوش.

وفي التفاصيل ان نعمة (35 عاما) الذي عاد من المانيا منذ اسبوعين ليقضي فرصة عيد الاضحى المبارك مع عائلته واهله، كان على متن دراجة نارية عندما صدمته سيارة على طريق البيدر في بلدة حبوش، فأصيب في الرأس مما تسبب بوفاته على الفور ، وعملت سيارة اسعاف للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفةملابسات الحادث.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025