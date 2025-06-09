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أثناء أداء فريضة الحج.. لبناني توفي!
2025-06-09 | 06:57
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أثناء أداء فريضة الحج.. لبناني توفي!
توفى اللبناني عباس حسين صباح ( 38 عاما) من مدينة النبطية، اثناء أدائه فريضة الحج في مكة المكرمة في السعودية بعدما تعرض لازمة قلبية.
وباشرت هيئة الحج اللبنانية بالتدابير الادارية لنقل الجثمان الى لبنان.
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