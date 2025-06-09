حزب الله يعلّق على اعتراض سفينة "مادلين"

‏"يُدين حزب الله بشدّة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو الصهيوني بالاستيلاء على ‏السفينة 'مادلين' في المياه الدولية واعتقاله للناشطين الدوليين، ومنعه من إدخال ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة على متنها إلى قطاع غزة المحاصر، في انتهاك ‏صارخ للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية".‏

وأضاف البيان، "إنّ إقدام العدو على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من ‏متضامنين أحرار، يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان ‏المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها". ‏

وتابع، "إذ يعبّر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الأحرار الشجعان على متن السفينة، فإنه ‏يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة ‏الموصوفة، والتحرك العاجل والفوري لضمان الإفراج عن المختطفين، ومحاسبة الكيان ‏المحتل على عدوانه المتواصل وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ‏وفك الحصار عنها"