الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

chat gpt معطل.. وقلق يصيب مستخدميه!

2025-06-10 | 10:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
chat gpt معطل.. وقلق يصيب مستخدميه!
chat gpt معطل.. وقلق يصيب مستخدميه!

شهدت خدمة الدردشة الذكية "شات جي بي تي" التابعة لشركة "OpenAI" عطلاً مفاجئاً يوم الثلاثاء، ما تسبب في إرباك واسع النطاق بين المستخدمين حول العالم، الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى الخدمة أو استخدام ميزاتها المعتادة.

وبحسب ما أورده موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد تركزت البلاغات الواردة من مستخدمين في عدة دول من بينها الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، ودول أخرى، حيث اشتكوا من عدم تمكنهم من تلقي الردود المعتادة من النظام.
وبدأت ذروة الشكاوى بعد الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الرياض والقاهرة، حيث كان يظهر للمستخدمين إشعار يفيد بوجود “خطأ أثناء توليد الإجابة”، مع توجيههم إلى مركز الدعم الفني عبر الرابط الرسمي help.openai.com في حال استمرار المشكلة.
حتى الآن، لم تصدر “OpenAI” بيانًا رسميًا يوضح أسباب العطل، أو توقيت عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي، ما أثار قلقًا لدى المستخدمين الذين يعتمدون على الأداة بشكل يومي في مختلف مجالات العمل والدراسة والتطوير التقني.
 
chat gpt معطل.. وقلق يصيب مستخدميه!

محليات

شات جي بي تي

تكنولوجيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خشية من تطرُّف أميركي بشأن مستقبل "اليونيفيل" (أسرار اللواء)
قُبض عليه في البداوي... أحد فاري سجن غزير بقبضة الأمن

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025