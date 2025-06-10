chat gpt معطل.. وقلق يصيب مستخدميه!

وبحسب ما أورده موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد تركزت البلاغات الواردة من مستخدمين في عدة دول من بينها الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، ودول أخرى، حيث اشتكوا من عدم تمكنهم من تلقي الردود المعتادة من النظام.وبدأت ذروة الشكاوى بعد الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الرياض والقاهرة، حيث كان يظهر للمستخدمين إشعار يفيد بوجود “خطأ أثناء توليد الإجابة”، مع توجيههم إلى مركز الدعم الفني عبر الرابط الرسمي help.openai.com في حال استمرار المشكلة.حتى الآن، لم تصدر “OpenAI” بيانًا رسميًا يوضح أسباب العطل، أو توقيت عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي، ما أثار قلقًا لدى المستخدمين الذين يعتمدون على الأداة بشكل يومي في مختلف مجالات العمل والدراسة والتطوير التقني.