هانيبال القذافي قرر الإضراب عن الطعام!

أصدرت عائلة معمر القذافي، بياناً، جاء فيه:

تُعلن عائلة معمر القذافي للرأي العام المحلي والدولي أن الدولة الليبية، ومن خلال الجهات العدلية المختصة، قد قامت بإرسال مذكرة قانونية مفصلة إلى السلطات القضائية اللبنانية، تتعلق بالتعاون في ملف قضية الإمام موسى الصدر، وبتوضيح الملابسات المحيطة باحتجاز السيد هانيبال معمر القذافي.



إلا أن السلطات العدلية اللبنانية لم تُبدِ أي تجاوب فعلي مع هذه المذكرة حتى تاريخه، وتستمر في تجاهلها الواضح لهذا التعاون القضائي الرسمي، في وقت يُلاحظ فيه محاولات استغلال هذه القضية الإنسانية لأغراض سياسية بحتة، ومصالح آنية لا تمت بصلة إلى الحقيقة أو العدالة، مما حول القضية إلى وسيلة للعيش والاسترزاق السياسي، وهو أمر مؤسف.



وإزاء هذا التعنت والصمت غير المبرر، قرر السيد هانيبال القذافي الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه دون وجه حق، وعلى تجاهل الرد على المذكرة الليبية، وتمسكه بحقه في الحرية والعدالة.



إننا نحمّل السلطات اللبنانية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن صحة وسلامة السيد هانيبال القذافي، وندعو الجهات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان.