الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

رتينوس يدخل السباق النقابي: النقابة يجب أن تكون صوت الوطن

2025-06-11 | 14:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رتينوس يدخل السباق النقابي: النقابة يجب أن تكون صوت الوطن
رتينوس يدخل السباق النقابي: النقابة يجب أن تكون صوت الوطن

أعلن عضو نقابة المحامين المحامي عماد مرتينوس ترشحه لمركز نقيب المحامين في الانتخابات النقابية المقبلة دورة 2025.


وأعلن في كلمة في مصوّرة الى المحامين، عناوين معركته النقابيّة وحملته الانتخابية. 

وجاء في كلمته:

"نَـقابتي.. هويَّتي.. قضيّتي
زميلاتي زملائي، منذ انتسابي إلى نَقابةِ المحامِيْنَ، تشرفْتُ بتمثيلها كمقرِّرِ تدرُّج، وكمفوَّضِ قصرِ العدل، وبعدَ وِلايتَيْنِ في عضويّةِ مجلس النَّقابة، أتقدّمُ اليومَ بترشيحي على مركزِ عضويةِ ونقيبِ محامِي بيروتَ لدورةِ 2025، من هنا أؤكِّدُ على شعارٍ آمنْتُ به، نَقابتي، هَويّتي، قَضيّتي.

نَـقابتي.. نَـقابتُنا وِحدةُ مواقفِنا وأهدافِنا، وِحدةٌ في نُصرةِ الحقِّ، وفي إحقاقِ الحقِّ، وفي إيلاء الحقِّ الحيِّزَ الأوّلَ.. فلا يَميلُ ولا يُمال.. نَـقابتُنا هي هويَّتي ، وبيتـِيَ الثّاني، الذي علَّمني وقرَّبَـني من عائلةٍ اخْترتُها طَوْعًا. نَـقابتُنا قضيَّتي.. وقضيّتُكم!

قضيَّةُ السّلطةِ الثّابتةِ في معادلةِ الدّولة، فلا يُصادَرُ حقُّها، ولا يُجيَّرُ قرارُها، ولا تُفرَزُ، ولا تُضَمُّ، لا تُستَدْرَجُ إلى مواضعَ مشبوهة. وهي قضيَّةُ ترفيعِ استقلاليةِ النَّقابةِ عنِ الجزئياتِ والحزبيات، والتَّشبيكِ مع القضاءِ. وقضيّةُ الاستشفاءِ من دون مِنَّةٍ من أحد. ورفعُ الرَّاتـِبِ التقاعُدِيِّ للمحامينَ المتقاعديْنَ، دَيْنٌ ممتازٌ علينا، واعتمادُ تدقيقٍ ماليٍّ شفّافٍ واسترجاعُ حقوقِ المودعيْنَ. كلُّ هذا قضيَّتُنا! نَقابتُكم هويّتُكم وقضيَّتُكم لأنّنا كلُّنا مَعنيُّون.. فلا نَقابة من دونِ دورٍ رائدٍ في الوطن.. ولا محاماة منْ دونِ موقفٍ وطنيٍّ أساسُه السِّيادة، والسِّيادةُ فقط. عشتم، عاشت نَـقابة المحامين، عاش لبنان".
رتينوس يدخل السباق النقابي: النقابة يجب أن تكون صوت الوطن

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
طقس حار.. ودرجات مرتفعة في البقاع
"ممنوعات وأموال مزورة".. والجيش يُحبط نقل ذخائر حربية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025