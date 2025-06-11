رتينوس يدخل السباق النقابي: النقابة يجب أن تكون صوت الوطن

أعلن عضو نقابة المحامين المحامي عماد مرتينوس ترشحه لمركز نقيب المحامين في الانتخابات النقابية المقبلة دورة 2025.

