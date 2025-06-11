رتينوس يدخل السباق النقابي: النقابة يجب أن تكون صوت الوطن
أعلن عضو نقابة المحامين المحامي عماد مرتينوس ترشحه لمركز نقيب المحامين في الانتخابات النقابية المقبلة دورة 2025.
وأعلن في كلمة في مصوّرة الى المحامين، عناوين معركته النقابيّة وحملته الانتخابية.
وجاء في كلمته:
"نَـقابتي.. هويَّتي.. قضيّتي
زميلاتي زملائي، منذ انتسابي إلى نَقابةِ المحامِيْنَ، تشرفْتُ بتمثيلها كمقرِّرِ تدرُّج، وكمفوَّضِ قصرِ العدل، وبعدَ وِلايتَيْنِ في عضويّةِ مجلس النَّقابة، أتقدّمُ اليومَ بترشيحي على مركزِ عضويةِ ونقيبِ محامِي بيروتَ لدورةِ 2025، من هنا أؤكِّدُ على شعارٍ آمنْتُ به، نَقابتي، هَويّتي، قَضيّتي.
نَـقابتي.. نَـقابتُنا وِحدةُ مواقفِنا وأهدافِنا، وِحدةٌ في نُصرةِ الحقِّ، وفي إحقاقِ الحقِّ، وفي إيلاء الحقِّ الحيِّزَ الأوّلَ.. فلا يَميلُ ولا يُمال.. نَـقابتُنا هي هويَّتي ، وبيتـِيَ الثّاني، الذي علَّمني وقرَّبَـني من عائلةٍ اخْترتُها طَوْعًا. نَـقابتُنا قضيَّتي.. وقضيّتُكم!
قضيَّةُ السّلطةِ الثّابتةِ في معادلةِ الدّولة، فلا يُصادَرُ حقُّها، ولا يُجيَّرُ قرارُها، ولا تُفرَزُ، ولا تُضَمُّ، لا تُستَدْرَجُ إلى مواضعَ مشبوهة. وهي قضيَّةُ ترفيعِ استقلاليةِ النَّقابةِ عنِ الجزئياتِ والحزبيات، والتَّشبيكِ مع القضاءِ. وقضيّةُ الاستشفاءِ من دون مِنَّةٍ من أحد. ورفعُ الرَّاتـِبِ التقاعُدِيِّ للمحامينَ المتقاعديْنَ، دَيْنٌ ممتازٌ علينا، واعتمادُ تدقيقٍ ماليٍّ شفّافٍ واسترجاعُ حقوقِ المودعيْنَ. كلُّ هذا قضيَّتُنا! نَقابتُكم هويّتُكم وقضيَّتُكم لأنّنا كلُّنا مَعنيُّون.. فلا نَقابة من دونِ دورٍ رائدٍ في الوطن.. ولا محاماة منْ دونِ موقفٍ وطنيٍّ أساسُه السِّيادة، والسِّيادةُ فقط. عشتم، عاشت نَـقابة المحامين، عاش لبنان".