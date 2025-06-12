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وكالة "فارس" الإيرانية: الكشف عن وثائق قالت إيران إنها استولت عليها من إسرائيل تظهر أن غروسي كان على تعاون كامل مع إسرائيل
وكالة "فارس" الإيرانية: الكشف عن وثائق قالت إيران إنها استولت عليها من إسرائيل تظهر أن غروسي كان على تعاون كامل مع إسرائيل
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محليات

فندق شهير يشتعل في شمال لبنان! (فيديو)

2025-06-12 | 02:36
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فندق شهير يشتعل في شمال لبنان! (فيديو)
فندق شهير يشتعل في شمال لبنان! (فيديو)

نشب حريق كبير في فندق كرز إهدن، المعروف أيضًا باسم أوتيل صوطو، وتواصل فرق الدفاع المدني وأهالي المنطقة جهودهم المكثفة للسيطرة على النيران وإخمادها.

شاهد الفيديو:

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