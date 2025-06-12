بالصورة: لقاء بين القائد والرئيس!

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي في طريقهما إلى روما في زيارة إلى الفاتيكان. وسيستقبل البابا لاون الرابع عشر يوم غد الرئيس عون في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، تنضم بعده السيدة الاولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي.
زار وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، والتقى القائد العام الجنرال آرولدو لازارو، في حضور عدد من ضباط "اليونيفيل " والجيش، وعقد إجتماع تم البحث في الإشكالات بين "اليونيفيل " والأهالي التي تكررت في بعض البلدات.