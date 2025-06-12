المدعي العام التمييزي جمال الحجار يختم التحقيق مع الوزير السابق أمين سلام ويحيله إلى النيابة العامة المالية للإدعاء



تقدّم الدكتور خالد تدمري - العضو السابق في بلدية طرابلس - عبر وكيله المحامي مازن اسطنبولي بدعوى لدى قاضي التحقيق الأوّل في لبنان الشمالي ضد النائب إيهاب مطر"بجرم التشهير ونشر معلومات كاذبة ومضللة للنيل من مقامه وسمعته في الحقل العام وجرائم الإفتراء القدح والذم وتشويه السمعة"، مطالباً إياه "برفع الحصانة النيابة ليأخذ القضاء مجراه الذي نثق بعدالته"، ومقدّماً كافة المستندات والبراهين التي تثبت كذب الافتراءات التي ساقها النائب بحقه، والتي تعمّد من خلال نشرها الإساءة إلى مسيرته العلمية والبلدية المشرّفة، وسيعرض تفاصيلها أمام الرأي العام الطرابلسي خاصةً واللبناني عامةً من خلال إصدار بيان شامل أو عقد مؤتمر صحافي يعلن عنه.