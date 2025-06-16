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وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية
2025-06-16 | 08:25
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وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية
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