الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لبنان نجح في تحييد نفسه عن عاصفة المنطقة (الجمهورية)

2025-06-18 | 01:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان نجح في تحييد نفسه عن عاصفة المنطقة (الجمهورية)
لبنان نجح في تحييد نفسه عن عاصفة المنطقة (الجمهورية)

بينما ترخي الحرب الإيرانية - الإسرائيلية بظلالها الثقيلة على الإقليم، قالت أوساط سياسية مواكبة للحرب لصحيفة الجمهورية، إنّ "لبنان نجح حتى الآن في حماية نفسه وتفادي العاصفة التي تهبّ على المنطقة، بعدما كان قد اعتاد على أن يكون في عينها وأن يدفع أثمانها، كما تدل التجارب السابقة".

وأملت هذه الأوساط في أن "يتمكن لبنان من الاستمرار في تحييد نفسه وإمرار هذه المرحلة بسلام، لافتةً إلى انّ المخاطر اللاحقة قد تكون أكبر، خصوصاً إذا توسعت الحرب وانخرطت الولايات المتحدة فيها، وفق ما توحي المؤشرات المتزايدة التي يطلقها الرئيس الأمبركي، الأمر الذي يستدعي التنبّه والاستعداد لكل الاحتمالات على قاعدة تعزيز المناعة الذاتية قدر الإمكان".

وعبّرت مصادر سياسية عبر الجمهورية، عن "ارتياحها إلى المسار الذي يسلكه الوضع اللبناني في خضم المواجهة الكبرى الواقعة بين إيران وإسرائيل. فللمرّة الأولى، يبدو لبنان محيّداً فعلاً عن المغامرات، بحيث إنه لن يتأثر بسلبيات هذه المواجهة، ولو استمرت لفترة طويلة، كما يتوقع البعض".

وتوقعت المصادر أن "تكون أمام لبنان فرصة واسعة لاحتمال أن يحصد نتائج إيجابية، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بعد انتهاء الحرب الدائرة، إذا كانت فعلاً ستنجح في إرساء معادلات سلمية دائمة في الشرق الأوسط".
 
 
 
لبنان نجح في تحييد نفسه عن عاصفة المنطقة (الجمهورية)

محليات

صحيفة الجمهورية

لبنان

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)
"توم باراك في بيروت غداً".. ماذا يحمل إلى لبنان؟ (النهار)

اقرأ ايضا في محليات

لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)
Play
04:37

لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)

نشرت وسائل إعلام ايرانية، لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية من نوع هرمز في أصفهان وسط ايران.

04:37

لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)

نشرت وسائل إعلام ايرانية، لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية من نوع هرمز في أصفهان وسط ايران.

"توم باراك في بيروت غداً".. ماذا يحمل إلى لبنان؟ (النهار)
01:19

"توم باراك في بيروت غداً".. ماذا يحمل إلى لبنان؟ (النهار)

تترقب بيروت وصول المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا والسفير في تركيا توماس بارّاك على الأرجح غداً الخميس في أول مقاربة له للملف اللبناني، بحسب ما جاء في صحيفة النهار.

01:19

"توم باراك في بيروت غداً".. ماذا يحمل إلى لبنان؟ (النهار)

تترقب بيروت وصول المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا والسفير في تركيا توماس بارّاك على الأرجح غداً الخميس في أول مقاربة له للملف اللبناني، بحسب ما جاء في صحيفة النهار.

حرب ايران - اسرائيل.. هل تُعلّق القروض للبنان؟ (نداء الوطن)
01:06

حرب ايران - اسرائيل.. هل تُعلّق القروض للبنان؟ (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء الوطن في أسرارها، أنه "يخشى خبراء اقتصاديون أن يكون من انعكاسات الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وانشغال العالم بها، تعليق القروض والمساعدات للبنان باعتبار أن المساعدات والقروض ستُعطي الأولوية لإسرائيل كما أعطيت لسوريا بعد سقوط الأسد".

01:06

حرب ايران - اسرائيل.. هل تُعلّق القروض للبنان؟ (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء الوطن في أسرارها، أنه "يخشى خبراء اقتصاديون أن يكون من انعكاسات الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وانشغال العالم بها، تعليق القروض والمساعدات للبنان باعتبار أن المساعدات والقروض ستُعطي الأولوية لإسرائيل كما أعطيت لسوريا بعد سقوط الأسد".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025