لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني اليوم بسؤال خطي إلى الحكومة، عبر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستنداً إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
أفادت مراسلة الحديد بأن "وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، ركز في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين على ضرورة تأمين التمديد لقوات اليونيفيل، مشيراً إلى صعوبة الأمر في ظل الأوضاع الإقليمية، وداعياً الدولة اللبنانية إلى تقديم ما لديها من براهين لدعم طلب التمديد أمام الأمم المتحدة".