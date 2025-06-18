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محليات

لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)

2025-06-18 | 04:37
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لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)
لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)

نشرت وسائل إعلام ايرانية، لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية من نوع هرمز في أصفهان وسط ايران.

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اسرائيل

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