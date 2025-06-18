"استخدم لتسليح حزب الله".. إسرائيل تستهدف مصنع صواريخ إيراني
أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إنه خلال ساعات الليلة الماضية، شنّت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هجومًا على موقع لإنتاج صواريخ مضادة للدروع في إيران.
وتابع "لقد سلّح النظام الإيراني على مدار سنوات المنظمات المسلحة المحيطة باسرائيل ومن بينها حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي ونظام الحوثي. هذه التنظيمات تعرضت لضربة قوية من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب".
وأضاف البيان "على مدار السنوات الأخيرة تم نقل مئات الصواريخ التي تم إنتاجها في ايران إلى حزب الله. منذ اندلاع الحرب أطلق حزب الله مئات الصواريخ المضادة للدروع نحو إسرائيل اسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنيين والجنود لقد سلّح النظام الإيراني على مدار سنوات المنظمات المسلحة المحيطة باسرائيل ومن بينها حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي ونظام الحوثي. هذه التنظيمات تعرضت لضربة قوية من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب"