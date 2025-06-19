بعد تهديد المرشد الإيراني.. بيان للحزب!

عاجل
معلومات الجديد: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه لأكثر من ساعتين
معلومات الجديد: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه لأكثر من ساعتين
وزير الخارجية الفرنسي: تلقينا من إيران إشارات واضحة تؤكد استعدادها للحوار شرط وقف إطلاق النار
وزير الخارجية الفرنسي: تلقينا من إيران إشارات واضحة تؤكد استعدادها للحوار شرط وقف إطلاق النار
الكرملين: لا حل عسكريا لقضية البرنامج النووي الإيراني
الكرملين: لا حل عسكريا لقضية البرنامج النووي الإيراني
كاتس: أشكر الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا
كاتس: أشكر الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
32 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد تهديد المرشد الإيراني.. بيان للحزب!

2025-06-19 | 02:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد تهديد المرشد الإيراني.. بيان للحزب!
بعد تهديد المرشد الإيراني.. بيان للحزب!

صدر عن حزب الله البيان التالي:

"يبدو أنّ بعض المتصدّين في بلدانهم لا يعرفون المكانة العظيمة والواسعة للمرجع الكبير والولي الإمام القائد الخامنئي ‌‏(دام ظله) على مستوى إيران والأمة الإسلامية والعالم، وعلى مستوى الشعوب الإسلامية والحرّة.‏

إنّ التهديد بالقتل حماقة وتهوّر، له عواقب وخيمة، وعلى الرغم من سخافته وانحطاط مستوى من يُهدّد، فإنّ مجرّد ‏النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبّين والمرتبطين بالإسلام وخط الأصالة والمقاومة والعزّة، ‏وهو مستنكرٌ ومُدان بأبلغ عبارات الإدانة.‏

إننا اليوم أكثر إصرارًا وتمسّكًا بنهج الولي القائد العظيم الإمام الخامنئي (دام ظله)، وأكثر التفافًا حول مواقفه العظيمة ‏وتصدّيه مع الشعب الإيراني البطل والعزيز في مواجهة العدوان الإسرائيلي - الأميركي على الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية، وستكتشف أميركا أنها وقعت في هاوية سحيقة بسبب دعمها الطاغوتي للعدوان الإسرائيلي الوحشي على ‏غزة والمقاومة في المنطقة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ‏

لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار الملتفّين حول قيادة الولي الخامنئي ولو اجتمع كفرة العالم ومجرموه والمتجاوزون ‏للحق البشري في الحياة العزيزة، وستثبت الأيام أن جولة الباطل خاسرة، ومعالم الإيمان والمقاومة منتصرة".
بعد تهديد المرشد الإيراني.. بيان للحزب!

محليات

إسرائيل

إيران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: بدء جلسة اللجان المشتركة
الرئيس جوزاف عون يلتقي السفير الأميركيّ في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك

اقرأ ايضا في محليات

مشاركة "حزب الله" في الحرب مستبعدة؟
05:33

مشاركة "حزب الله" في الحرب مستبعدة؟

أكد مرجع حكومي لـ"الجديد" ان اتجاهات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ما زالت غامضة ،كما لا يزال قرار الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في الحرب أو عدمه غير محسوم . لكنه استبعد مشاركة حزب الله في الحرب في حال مشاركة الولايات المتحدة فيها ، موضحاً أن مسار التواصل بين قيادة الجيش اللبناني والحزب "مطمئن" في هذا الخصوص .

05:33

مشاركة "حزب الله" في الحرب مستبعدة؟

أكد مرجع حكومي لـ"الجديد" ان اتجاهات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ما زالت غامضة ،كما لا يزال قرار الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في الحرب أو عدمه غير محسوم . لكنه استبعد مشاركة حزب الله في الحرب في حال مشاركة الولايات المتحدة فيها ، موضحاً أن مسار التواصل بين قيادة الجيش اللبناني والحزب "مطمئن" في هذا الخصوص .

في الجية.. إطلاق نار على منزل رجل الأعمال سامي ضاهر وشقيقه
05:27

في الجية.. إطلاق نار على منزل رجل الأعمال سامي ضاهر وشقيقه

أقدم مجهولون ليلًا على إطلاق النار باتجاه منزل رجل الأعمال اللبناني، ابن بلدة شبعا، سامي ضاهر وشقيقه سمير ضاهر، في منطقة الجية، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية داخل المبنى. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون تسجيل أي إصابات.

05:27

في الجية.. إطلاق نار على منزل رجل الأعمال سامي ضاهر وشقيقه

أقدم مجهولون ليلًا على إطلاق النار باتجاه منزل رجل الأعمال اللبناني، ابن بلدة شبعا، سامي ضاهر وشقيقه سمير ضاهر، في منطقة الجية، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية داخل المبنى. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون تسجيل أي إصابات.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025