في الجية.. إطلاق نار على منزل رجل الأعمال سامي ضاهر وشقيقه

أقدم مجهولون ليلًا على إطلاق النار باتجاه منزل رجل الأعمال اللبناني، ابن بلدة شبعا، سامي ضاهر وشقيقه سمير ضاهر، في منطقة الجية، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية داخل المبنى. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون تسجيل أي إصابات.

