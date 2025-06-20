في البقاع.. نبع "جاف" وصورة تنذر بالخطر!
في مشهد غير مسبوق، نشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اليوم صورًا صادمة تُظهِر الجفاف الكامل لمجرى نبع عنجر، أحد أهم منابع المياه في البقاع الشرقي، والذي لطالما شكّل مصدرًا رئيسيًا لتغذية المياه الجوفية والسطيحية في المنطقة.
ويأتي هذا التراجع الحاد في منسوب النبع في ظل موسم مطري استثنائي من حيث الشحّ، ما يعكس تداعيات التغيّر المناخي وتراجع كميات المتساقطات، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وغياب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
وأكدت المصلحة أنّ هذا الواقع يُهدد الأمن المائي والبيئي والزراعي في المنطقة، ويؤشّر إلى خطورة الوضع الهيدرولوجي الذي بدأ يطال الينابيع الأساسية التي كانت تاريخيًا تُعرف بغزارتها.