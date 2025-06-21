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محليات

لهذا السبب يتجنّب حزب الله الدخول في الحرب!

2025-06-21 | 00:29
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لهذا السبب يتجنّب حزب الله الدخول في الحرب!
لهذا السبب يتجنّب حزب الله الدخول في الحرب!

جاء في صحيفة الجمهورية:

ليس قراراً بسيطاً دخول «الحزب» في الحرب إلى جانب النظام الإيراني. ففي تلك اللحظة، عليه أن يكون مستعداً لمواجهة كل مستلزمات هذا القرار، سياسياً وعسكرياً، ولدفع الأثمان اللازمة، علماً أنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة انتزعت منه كثيراً من القدرات وضيّقت عليه هوامش التحرّك.


ثمة حسابات دقيقة ومعقّدة تمنع «الحزب» من التورّط في الحرب، وتدفعه إلى إطلاق الإشارات المتضاربة والضبابية في ما يتعلق بخطواته اللاحقة. فرئيس مجلس النواب نبيه بري، شريكه في «الثنائي»، طمأن الموفد الأميركي توماس براك إلى أنّ «الحزب» لن يدخل الحرب إطلاقاً. لكنّ المواقف التي يوزّعها «الحزب» تكتيكياً، على ألسنة قيادته وكوادره، يُستخلص منها أنّ عدم المشاركة في الحرب حالياً ليست ثابتة ودائمة بالضرورة، وأنّه قد يُبدِّل موقفه في مراحل لاحقة، خصوصاً إذا تبيّن أنّ إيران تحتاج إلى الدعم العملاني.
 
لكن، على الأرجح، سيتجنّب «حزب الله» الانجرار إلى مغامرة الحرب، حتى في اللحظات المصيرية التي يُراد فيها إنقاذ خامنئي. والسبب الأساسي في ذلك هو اقتناعه بأنّ مشاركته العسكرية المباشرة في هذا النزاع الواسع لن تكون فاعلة لإنقاذ نظام بهذا الحجم.
لهذا السبب يتجنّب حزب الله الدخول في الحرب!

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الجيش الإسرائيلي: سلاح البحرية هاجم مبنى لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في الناقورة جنوب لبنان الليلة الماضية
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