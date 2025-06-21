قرار قضائي يلزم موقعاً الكترونياً بوقف تسريب التحقيق و"ابتزاز" بنك البحر المتوسط

أصدر المحامي أكرم عازوري بصفته محامي بنك البحر المتوسط ش.م.ل. البيان التالي:

بناء على دعوى مقدّمة من بنك البحر المتوسط ش.م.ل.، إتخذ القضاء المستعجل اليوم قراراً بإلزام موقع Lebanon debate بالتوقف عن ارتكاب جرم خرق سرية التحقيق حامياً بذلك قرينة البراءة والتحقيق القضائي الذي تجريه الهيئات القضائية المختصة، وأوقف عملية الابتزاز التي يتعرض لها بنك البحر المتوسط عبر الإعلام.



إن التسريب المتعمد عن التحقيق القضائي هدفه ابتزاز المصرف وجعله يخضع للدعاوى الكيدية الفاقدة لكل أساس دون انتظار نتيجة التحقيق القضائي.



وينتهز المصرف هذه المناسبة ليؤكد انه هو والقيمين على إدارته وجميع موظفيه تحت سقف القضاء ويدعو الرأي العام لانتظار نتيجة التحقيقات ونتيجة الدعاوى التي تقدم بها المصرف والتي ستكشف، عندما تصبح علنية، عملية الابتزاز التي يتعرض لها منذ شهر أيار الماضي.