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غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي" مرافق نصرالله!
2025-06-21 | 10:36
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غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي" مرافق نصرالله!
أفادت معلومات أن غارة اسرائيلية استهدفت المرافق الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، حسين خليل المعروف بإسم "أبو علي خليل"، في إيران وكان برفقة نجله.
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