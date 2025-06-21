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محليات

ترامب اتخذ القرار!

2025-06-21 | 12:41
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ترامب اتخذ القرار!
ترامب اتخذ القرار!

لاقى كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للجديد بأنه ليس هناك من حرب في لبنان، لانه لا مصلحة لنا فيها، كلام الرئيس نبيه بري بانه 200 في المئة ما في حرب، وهو ما اثار ارتياحا للموقف الرسمي اللبناني الذي اعتمد تحييد لبنان عن هذه الحرب.

كما اثارت زيارة الموفد الأميركي توم براك بيروت ارتياحا من المسؤولين اللبنانيين في ظل المقاربات التي طرحها والتي تركزت على ضرورة عدم مشاركة حزب الله في الحرب، اضافة الى الالتزام بتسليم سلاح الحزب، والانصراف الى ترسيم الحدود مع سوريا واسرائيل.

واختتم الموفد الاميركي زيارته لبنان بلقاء طويل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، وعلى الرغم من ان الرئيس بري قال إن باراك سيزور جنبلاط للاعتذار عن تصرفات مورغان اورتاغوس، إلا أن الموفدة الاميركية لم تحضر ابدا في اللقاء.

مصادر اشتراكية قالت للجديد إن جنبلاط سمع كلاما بأن القرار بضرب اميركا للبرنامج النووي الايراني قد اتخذ، والرئيس الاميركي لن يتراجع، وبأن مهلة الاسبوعين هي اعطاء الفرصة لاسرائيل للقيام بالمهمة.

واشارت المصادر الى ان باراك أيد حوار حزب الله مع رئيس الجمهورية كسبيل لتسليم سلاح حزب الله، إلا أن المهلة الزمنية غير مفتوحة لانهاء هذا الحوار.

واضافت المصادر ان باراك تطرق الى ترسيم الحدود اللبنانية من الشمال، مروراً بالشرق ووصولا الى مزارع شبعا، وقد تطرق باراك الى ملف ترسيم الحدود عند مزارع شبعا في زيارته اسرائيل.

وفي المقابل، ايد جنبلاط تسليم السلاح بآلية الحوار، وضرورة ان تنسحب اسرائيل من الاراضي المحتلة.

وفيما يفترض ان يعود الزخم مطلع الاسبوع المقبل الى المؤسسات، يزور رئيس الحكومة نواف سلام قطر الاثنين، للبحث مع المسؤولين الكبار في تداعيات الحرب الإسرائيلية-الأميركية على المنطقة عموما ولبنان خصوصا، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها دولة قطر للبنان.
ترامب اتخذ القرار!

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14:14

أمرٌ لخامنئي.. وقاسم يردّ!

نقل الصحافي الإسرائيلي في قناة "12"، أميت سيغال، عن مصادر غربية أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أمر أمين عام "حزب الله"، نعيم قاسم، بالمشاركة في القتال ضد إسرائيل، وأن يُطلق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية في إطار التصعيد الحالي.

14:14

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نقل الصحافي الإسرائيلي في قناة "12"، أميت سيغال، عن مصادر غربية أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أمر أمين عام "حزب الله"، نعيم قاسم، بالمشاركة في القتال ضد إسرائيل، وأن يُطلق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية في إطار التصعيد الحالي.

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