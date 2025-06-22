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محليات

عون يدين تفجير كنيسة مار إلياس: لحماية دور العبادة ووحدة الشعب السوري

2025-06-22 | 15:54
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عون يدين تفجير كنيسة مار إلياس: لحماية دور العبادة ووحدة الشعب السوري
عون يدين تفجير كنيسة مار إلياس: لحماية دور العبادة ووحدة الشعب السوري

قدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تعازيه الحارة إلى كنيسة الروم الأرثوذكس بضحايا التفجير الارهابي الذي وقع مساء اليوم في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في التفجير

 وأكد الرئيس عون ادانته الشديدة لهذا الحادث الاجرامي ، داعياً السلطات السورية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكراره وتوفير الحماية لدور العبادة ولروادها ، ولجميع المواطنين السوريين إلى أي طائفة انتموا لان وحدة الشعب السوري تبقى الاساس لمنع الفتنة  ووأدها في مهدها 
عون يدين تفجير كنيسة مار إلياس: لحماية دور العبادة ووحدة الشعب السوري

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