الشيخ نعيم قاسم: الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جداً

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى وبعد ذلك "لكل حادث حديث"