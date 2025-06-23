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الرئيس عون أبرق للشرع معزياً: نؤكد تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع سوريا الشقيقة

2025-06-23 | 08:19
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الرئيس عون أبرق للشرع معزياً: نؤكد تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع سوريا الشقيقة
الرئيس عون أبرق للشرع معزياً: نؤكد تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع سوريا الشقيقة

أبرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الرئيس السوري احمد الشرع معزياً بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مساء امس كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق.

وجاء في البرقية:
"ببالغ الحزن والاسى، تلقينا نبأ التفجير الآثم الذي استهدف كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في دمشق مساء امس، واسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وجرح آخرين. 
وإذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي طال مكاناً مقدساً في قلب العاصمة السورية، فإننا نؤكد تضامن الجمهورية اللبنانية، رئيساً وشعباً، مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.
ونتقدم من فخامتكم، ومن ذوي الضحايا، ومن الكنيسة الارثوذكسية في سوريا، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ وحدة سوريا وشعبها من كل مكروه".

وكان الرئيس عون اجرى صباحاً اتصالاً هاتفياً ببطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وقدّم له التعازي بضحايا التفجير الإرهابي للكنيسة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. واكد الرئيس عون للبطريرك يازجي ادانته الشديدة لهذه الجريمة وتضامنه مع عائلات الضحايا والمصابين، ومع الشعب السوري الشقيق.
 
 
الرئيس عون أبرق للشرع معزياً: نؤكد تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع سوريا الشقيقة

محليات

أحمد الشرع

جوزاف عون

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