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محليات

حزب الله لا يملك أي مرصد خارجي!

2025-06-23 | 13:43
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حزب الله لا يملك أي مرصد خارجي!
حزب الله لا يملك أي مرصد خارجي!

فراغ داخلي لبناني وترقب دولي بانتظار مشهدية الاقليم ومسار المواجهات العسكرية بين اسرائيل وإيران، والمساحة الزمنية قبل الوصول الى طاولة المفاوضات، وهو مسار غير واضح لدى كل الأطراف وضمنا لدى حزب الله الذي لا يملك حاليا أي مرصد خارجي يستشعر نتائج المرحلة المقبلة.

وفي الانتظار ملفات داخلية كثيرة، وفي أولوياتها السلاح، فالعهد والحكومة، وضمن استراتيجية حصر السلاح يعملان جدياً على تجزئة الملف   فتبدأ الالية بتسليم سلاح مخيمات الجنوب في محاولة لضبط الحدود مع استبعاد أية فرضيات لأية عمليات حزبية أو حتى فردية إضافة الى  قرار لبناني بتعزيز الاجراءات الامنية في محيط المخيمات بشكل كبير جدا، أما بالنسبة لحزب الله والمواقف الاخيرة لأمينه العام، فلا قلق لبنانيا من أي تحرك تصعيدي إنطلاقا من قناعة مفادها أن الحزب سلم بحصرية الدولة اللبنانية بالدفاع عن لبنان، وبمسار يفضي الى تسليم السلاح، وكان لافتا عودة الحديث عن استراتيجية دفاعية يظللها  هدوء عسكري وأمني يمهد للبحث في مضامينها.

على مستوى التعيينات وتحديدا القضائية وإيدال، تقول مصادر متابعة للجديد إنها مقفلة، فرئيس الجمهورية "ما في يحملها"، على مستوى التعيينات المالية المرتبطة بمصرف لبنان هي أيضا "مكانك راوح" وسط تباين بين الرئاسة الثالثة والحاكمية وبعض نوابها.

 في المقابل لفتت زيارة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاعمال الوزير السابق علي حميه الى عين التينه ومتابعة ملف الاعمار مكلفا من رئيس الجمهورية رغم التوتر العسكري وموجات الغارات العنيفة على جنوب لبنان وصولا الى شمال الليطاني. 
حزب الله لا يملك أي مرصد خارجي!

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دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر مساء اليوم معتبراً انه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة شقيقة وخطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة واتساع رقعة المواجهات العسكرية فضلا عن تأثيرها السلبي على المساعي الجارية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات التي من شأنها وحدها ايجاد الحلول المناسبة التي تعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

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