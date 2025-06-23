لبنان يدين "الاعتداء" الإيراني على قطر

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر مساء اليوم معتبراً انه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة شقيقة وخطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة واتساع رقعة المواجهات العسكرية فضلا عن تأثيرها السلبي على المساعي الجارية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات التي من شأنها وحدها ايجاد الحلول المناسبة التي تعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

كما كتب رئيس الحكومة نواف سلام، على صفحته عبر "أكس": "أستنكر بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، وأؤكد تضامن لبنان الكامل معها حكومة وشعباً، كما أسأل الله أن يحميها وأهلها من أي مكروه."

وفي هذا السياق، كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "كل التضامن مع قطر وشعبها واميرها في وجه هجوم مرفوض ومدان. حفظ الله دولنا العربية واخواننا واخواتنا جميعا فيها".

بدوره علّق رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، على توسّع الحرب وانتقالها إلى دول الخليج العربي، وبالتحديد دولة قطر الشقيقة، معتبرًا أن هذا الأمر لا يشكل فقط انتهاكًا لسيادة هذه الدول، بل يضع المنطقة أمام مخاطر حرب مفتوحة. وأكد باسيل كل التضامن مع قطر شعبًا وقيادةً.

كما صدر عن الرئيس السابق نجيب ميقاتي بيان عبر فيه عن تضامنه الكامل مع دولة قطرمديناً الاعتداء الإيراني الذي تعرضت له مساء اليوم، واصفاً إياه بأنه انتهاك لسيادة دولة شقيقة وخطوة خطيرة تهدد بجرّ المنطقة إلى حروب ومواجهات واسعة.