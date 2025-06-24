وفق التوقيت الايراني.. حزب الله كان مستعداً (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء الوطن، "تبخر تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن "حزب الله" 200 % لن يحرك ساكنًا، ولم ينتظر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم مرور أكثر من 24 ساعة على بيانَي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين طمأنا اللبنانيين أول من أمس بأن الحرب الدائرة حول السلاح النووي الإيراني لن تصل إلى لبنان، كي يقول قاسم أمس: "إن المقاومة باقية ومستمرة، تُرمِّم وضعها وتحتفظ لنفسها بتوقيت القرار والخيار المناسب".

