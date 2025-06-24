الرئيس سلام وصل إلى قطر في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، إلى دولة قطر في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري ضم وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الطاقة جو صدي، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.