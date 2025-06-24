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محليات

الرئيس سلام وصل إلى قطر في زيارة رسمية

2025-06-24 | 01:50
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الرئيس سلام وصل إلى قطر في زيارة رسمية
الرئيس سلام وصل إلى قطر في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، إلى دولة قطر في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري ضم وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الطاقة جو صدي، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.

وكان في استقبال الرئيس سلام والوفد المرافق  في مطار حمد الدولي، وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني.

سيلتقي الرئيس سلام خلال الزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
 
 
 
 
الرئيس سلام وصل إلى قطر في زيارة رسمية

محليات

نواف سلام

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