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سلام: نعمل على إصلاح القضاء وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وأطلعت أمير قطر ورئيس الوزراء على جهودنا في مجال الإصلاح
2025-06-24 | 06:10
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سلام: نعمل على إصلاح القضاء وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وأطلعت أمير قطر ورئيس الوزراء على جهودنا في مجال الإصلاح
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