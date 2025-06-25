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محليات

دويهي: اقتراح قانون اقتراع غير المقيمين لم يُدرج على جدول الجلسة

2025-06-25 | 10:46
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دويهي: اقتراح قانون اقتراع غير المقيمين لم يُدرج على جدول الجلسة
دويهي: اقتراح قانون اقتراع غير المقيمين لم يُدرج على جدول الجلسة

أصدر النائب ميشال دويهي بياناً جاء فيه:

رغم تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بتاريخ 9 أيار 2025 لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن حق غير المقيمين بالاقتراع تبعاً لمكان قيدهم، لم يُدرج الاقتراح على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة المحددة في 30 حزيران.

هذا التعديل يحظى بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات السياسية، بالإضافة إلى عريضة موقّعة من اكثر من 13 ألف مواطن مغترب.

نطالب بتطبيق المواد 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب عبر ضم هذا القانون على جدول جلسة الآثنين ٣٠ الشهر ، والتصويت أولًا على صفة الاستعجال المكرّر، ثم على القانون نفسه، احترامًا لمطلب وحق شريحة واسعة من اللبنانيين في الخارج.
دويهي: اقتراح قانون اقتراع غير المقيمين لم يُدرج على جدول الجلسة

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