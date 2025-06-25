الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تفكيك مخيم للنازحين السوريين في زحلة (فيديو)

2025-06-25 | 13:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفكيك مخيم للنازحين السوريين في زحلة (فيديو)
تفكيك مخيم للنازحين السوريين في زحلة (فيديو)

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:

"بناءً على الإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء ٣٤ مخيمًا غير قانوني للنازحين السوريين من ضفاف نهر الليطاني، والمقامة بصورة مخالفة ضمن الأملاك العمومية النهرية، واستنادًا إلى الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت الجهات القائمة على المخيم رقم 004 في منطقة زحلة – المعلقة، والذي يتولّى إدارته المدعو عبد الهادي الفريج، تفكيك أجزاء من المخيم وتنظيم عملية الإخلاء، وذلك بعد قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ.
وتُعتبر هذه الخطوة إحدى النتائج المباشرة للإجراءات القانونية والإنذارات الصارمة التي اتخذتها المصلحة، والتي تهدف إلى وقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وصون الموارد المائية من مصادر التلوث الناتجة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر.
وإذ تُجدّد المصلحة دعوتها إلى جميع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في المخيمات الأخرى، فإنها تؤكد أن تجاوب بعض القائمين على المخيمات مع الإجراءات يشكّل خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل ضمن الأطر القانونية والإنسانية المحددة.
كما تُذكّر المصلحة بأن أي تمنّع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية، وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة".
 
تفكيك مخيم للنازحين السوريين في زحلة (فيديو)

محليات

مصلحة الوطنية لنهر الليطاني

زحلة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كنعان التقى موفدًا رئاسيًا فرنسيًا وأكد الحرص على أموال المودعين
تصعيدٌ ديبلوماسي وحديث عن طرح أميركيّ (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

سبحة عروض السفر تكرّ مجدداً (أسرار النهار)
00:48

سبحة عروض السفر تكرّ مجدداً (أسرار النهار)

جاء في أسرار "النهار" التالي:

00:48

سبحة عروض السفر تكرّ مجدداً (أسرار النهار)

جاء في أسرار "النهار" التالي:

لبنانيون موقوفون في سوريا.. منشور مثير لوهاب!
15:34

لبنانيون موقوفون في سوريا.. منشور مثير لوهاب!

أعلن رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر منصة "أكس" أن "السلطات السورية تحتجز ثلاثة لبنانيين متورطين في تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق".

ودعا إلى دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لحماية البلاد.

15:34

لبنانيون موقوفون في سوريا.. منشور مثير لوهاب!

أعلن رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر منصة "أكس" أن "السلطات السورية تحتجز ثلاثة لبنانيين متورطين في تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق".

ودعا إلى دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لحماية البلاد.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025