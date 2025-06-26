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سبحة عروض السفر تكرّ مجدداً (أسرار النهار)
2025-06-26 | 00:48
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سبحة عروض السفر تكرّ مجدداً (أسرار النهار)
جاء في أسرار "النهار" التالي:
"إستعادت مكاتب السفر نشاطها أمس، وعاودت تفعيل اتصالاتها وكرت سبحة العروض من جديد بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".
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