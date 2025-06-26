الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد بإستهداف درّاجة نارية عند مدخل بلدة بيت ليف

تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تيسلا" و"سبايس إيكس" ومنصة "إيكس"، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه.
اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الى ان "هناك صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، وإذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة بالشكل والطريقة المناسبة، والسلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة".
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيمًا غير قانوني للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني، باشرت الجهات القائمة على مخيم رقم 046 في منطقة بر الياس تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل. ويضم المخيم المشار إليه نحو خمسين خيمة، ويتولّى إدارته المدعو (خ.ع.ش.) وقد بدء بالتفكيك استجابة للإنذار الموجه من المصلحة وبعد قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية.