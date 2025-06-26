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محليات

الوكالة الوطنية: ما حصل على طريق صيدا ليس استهدافاً بل إنفجار إطار شاحنة ما أدى إلى صدور صوت قوي بالتزامن مع إحراق نفايات في المنطقة

2025-06-26 | 06:52
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الوكالة الوطنية: ما حصل على طريق صيدا ليس استهدافاً بل إنفجار إطار شاحنة ما أدى إلى صدور صوت قوي بالتزامن مع إحراق نفايات في المنطقة
الوكالة الوطنية: ما حصل على طريق صيدا ليس استهدافاً بل إنفجار إطار شاحنة ما أدى إلى صدور صوت قوي بالتزامن مع إحراق نفايات في المنطقة
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الوكالة الوطنية: ما حصل على طريق صيدا ليس استهدافاً بل إنفجار إطار شاحنة ما أدى إلى صدور صوت قوي بالتزامن مع إحراق نفايات في المنطقة

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بدء تفكيك 34 مخيماً للنازحين السوريين (فيديو)
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10:18

بدء تفكيك 34 مخيماً للنازحين السوريين (فيديو)

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيمًا غير قانوني للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني، باشرت الجهات القائمة على مخيم رقم 046 في منطقة بر الياس تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل. ويضم المخيم المشار إليه نحو خمسين خيمة، ويتولّى إدارته المدعو (خ.ع.ش.) وقد بدء بالتفكيك استجابة للإنذار الموجه من المصلحة وبعد قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية.

10:18

بدء تفكيك 34 مخيماً للنازحين السوريين (فيديو)

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيمًا غير قانوني للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني، باشرت الجهات القائمة على مخيم رقم 046 في منطقة بر الياس تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل. ويضم المخيم المشار إليه نحو خمسين خيمة، ويتولّى إدارته المدعو (خ.ع.ش.) وقد بدء بالتفكيك استجابة للإنذار الموجه من المصلحة وبعد قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية.

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