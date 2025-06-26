بدء تفكيك 34 مخيماً للنازحين السوريين (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تيسلا" و"سبايس إيكس" ومنصة "إيكس"، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه.
اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الى ان "هناك صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، وإذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة بالشكل والطريقة المناسبة، والسلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة".
أطلق الجيش اللبناني النار على سيارة من نوع بيك آب، لم يمتثل سائقه لاوامر التوقف على حاجز فيسان شمالي الهرمل، وخلال فراره اصطدم بأحد اعمدة الكهرباء ما أدى لاحتراقه على الفور فيما فر سائقهوافادت مصادر متابعة أن "البيك كان يحتوي على أسلحة وذخائر".