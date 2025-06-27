لبنان يدرس ورقة "توم باراك"! (الأنباء الالكترونية)

جاء في صحيفة "الأنباء" الالكترونية:

"المبعوث الأميركيّ إلى سوريا توم باراك، اجتمع في الرياض مع الأمير يزيد بن فرحان في لقاء ثنائي امتدّ حتى ساعات متأخرة من الليل، وأنّ الملف اللبناني حضر على الطاولة خلال اجتماع باراك وبن فرحان".



وأشارت المصادر الى أن "الأوساط السياسية اللبنانية منكبة على دراسة ما سمي بورقة باراك، التي تتناول موضوع سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني وتحديد آليات تسليمهم الى الجيش اللبناني والقرارات الإصلاحية المطلوب إقرارها، وموضوع ترسيم الحدود اللبنانية السورية، ورزنامة تنفيذ هذه العناوين".



وأشارت المصادر إلى ان "الرؤساء الثلاثة على تشاور دائم لإنجاز إجابات على رسالة باراك المتوقع عودته الى لبنان في السابع من تموز المقبل".