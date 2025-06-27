مناشدات للرؤساء الثلاثة.. "مزارع شبعا لبنانية"!

أصدرت بلدية شبعا، بياناً، جاء فيه:

تستنكر بلدية شبعا بشدّة تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارع شبعا، وتعتبرها مرفوضة شكلًا ومضمونًا.



"إنّ مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء الذين لم يتوانوا يوماً عن الدفاع عنها بصدورهم العارية وتحملوا الاحتلال والتهميش بكل كرامة وثبات ، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية.



إننا في بلدية شبعا نطالب جميع السياسيين والمسؤولين بتوخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تساهم في تعقيد الواقع الراهن أو تُستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو.



وتؤكد البلدية وقوفها إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية، وتعتبر أن قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا .



واذ نُعيد التأكيد على الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية.



ندعو إلى رصّ الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يُستخدم للطعن في حقوقنا، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة اللبنانية".