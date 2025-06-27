"إصابة مبنى للدولة اللبنانية؟".. أدرعي يحمل الحكومة المسؤولية!

زعم المتحدث باسم جيش العدو انه استهدف موقع لحزب الله كان يُستخدم لإدارة النيران والحماية



وقال في بيان:





الغارات التي شنها جيش الدفاع صباح اليوم في جنوب لبنان على موقع لحزب الله كان يُستخدم لإدارة النيران والحماية، حيث وردت تقارير لبنانية عن إصابة مبنى مدني ووقوع إصابات.

ولفت إلى أن حزب الله يواصل تخزين قذائفه الصاروخية العدوانية بالقرب من المباني السكانية وسكان لبنان، معرّضاً إياهم للخطر، ويستمر في المخاطرة بأرواح سكان جنوب لبنان نتيجة رفضه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية.

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها بسبب عدم مصادرة أسلحة حزب الله الثقيلة وقذائفه الصاروخية.

وختم البيان بأن جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.