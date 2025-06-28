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محليات

"إستشهد خلال مداهمته أحد المطلوبين في طرابلس".. قوى الأمن تنعي المعاون الأول الياس طوق

2025-06-28 | 06:17
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&quot;إستشهد خلال مداهمته أحد المطلوبين في طرابلس&quot;.. قوى الأمن تنعي المعاون الأول الياس طوق
"إستشهد خلال مداهمته أحد المطلوبين في طرابلس".. قوى الأمن تنعي المعاون الأول الياس طوق

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

ما يلـــــــــــــــي:

تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون الياس طوق، الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 28-06-2025 خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT التابعة لوحدة الشرطة القضائية بمداهمة أحد المطلوبين داخل منزله في شارع المئتين طرابلس، ويدعى (ن. ر. مواليد عام 1964، لبناني) مطلوب بأربع مذكرات عدلية وخلاصة حكم بجرائم قتل ومحاولة قتل، حيث بادر المطلوب الى إطلاق النار ورمي خمسة قنابل يدوية باتجاه عناصر القوة، مما ادّى الى استشهاد المعاون المذكور وجرح ضابطين ورتيب، تم نقلهم الى المستشفى للمعالجة وحالتهم مستقرة، واسفرت العملية عن توقيف المدعو(ن. ر) والموجودين في المنزل .

فيما يلي نبذة عن حياة الشهيد ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة: الياس بهجات طوق
تاريخ الولادة ومكانها: 14-9-1986 بشري.
الوضع العائلي: متأهل، عدد الأولاد /2/.
دخل السلك بتاريخ 11/9/2006 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون.
رقي إلى رتبة معاون اول بعد الاستشهاد.
خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي- القوى السيارة – سرية وزارة الداخلية والبلديات- قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة- المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.
منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.
منح التنويهات التالية:
– تنويه خطي مع مكافأة مالية عدد/3/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي

تنويه صادر عن مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد /9/.
تنويه صادر عن قائد وحدة القوى السيارة عدد/1/.
تنويه صادر عن قائد الشرطة القضائية عدد /5/.
"إستشهد خلال مداهمته أحد المطلوبين في طرابلس".. قوى الأمن تنعي المعاون الأول الياس طوق

محليات

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