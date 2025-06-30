جلسة تشريعية ببنود بارزة.. وقانون الإنتخاب قد يشعلها

يعتزم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يوم السبت المقبل زيارة الرئيس السوري احمد الشرع على رأس وفد من العلماء.
أكد الرئيس جوزاف عون للقائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال Diodato Abagnara، أهمية استمرار عمل "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، مشدداً على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً.
صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الاتي: "طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي - حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي. إن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية، يحذّر من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، ويؤكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطًا بمتغيرات سياسية أو استهدافًا لأي مكون لبناني".