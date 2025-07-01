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بعد إرجائها لعدم اكتمال النصاب.. مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم
2025-07-01 | 03:25
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بعد إرجائها لعدم اكتمال النصاب.. مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم
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