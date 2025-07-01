الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تفعيل خدمة الدفع Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa

2025-07-01 | 07:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفعيل خدمة الدفع Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa
تفعيل خدمة الدفع Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa

في إطار مواكبة التطوّر الرقمي في مجال المدفوعات المالية، تعلن شركة OMT عن تفعيل خدمة google Pay لحاملي بطاقة OMT من visa بحيث أصبح بإمكانهم إضافة بطاقتهم إلى محفظة Google وتسديد مدفوعاتهم بشكلٍ غير تلامسي وآمن عبر أجهزتهم الذكيّة التي تعمل بنظام android، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، محليًّا ودوليًّا.


لتفعيل هذه الخدمة، يمكن لحاملي بطاقة OMT من visa اتّباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى تطبيق "google Wallet" أو تنزيله من Google Play.
2. الضغط على "Add to Wallet" واتّباع التعليمات.
3. التحقّق من معلومات البطاقة وإتمام عملية التفعيل.

وفي تعليقٍ له حول هذه الخطوة، قال ناجي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة OMT: "يعكس تفعيل هذه الخدمة التزام الشركة بتقديم خيارات دفع متنوّعة ومبتكرة وآمنة تتماشى مع التوجّهات العالمية وتلبّي احتياجات زبائننا واهتماماتهم مهما تنوّعت، مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال والأمان."

ومع تفعيل خدمة Google Pay، تؤكّد الشركة التزامها بتوفير وسائل دفع مرنة وآمنة وغير نقدية تلائم متطلبات العصر الرقمي بهدف تبسيط وتسريع عمليات الدفع اليومية للزبائن.
مقالات ذات صلة
تفعيل خدمة الدفع Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تغييرات في رحلات طيران الشرق الأوسط مطلع تموز
بالفيديو.. حريق ضخم في طرابلس

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
قيادة الجيش اللبناني تدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود وعدم نشر أخبار تؤدي إلى توتر داخلي
09:07
قيادة الجيش اللبناني تؤكد أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار
09:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025