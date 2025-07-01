تفعيل خدمة الدفع Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa

في إطار مواكبة التطوّر الرقمي في مجال المدفوعات المالية، تعلن شركة OMT عن تفعيل خدمة Pay لحاملي بطاقة OMT من بحيث أصبح بإمكانهم إضافة بطاقتهم إلى محفظة Google وتسديد مدفوعاتهم بشكلٍ غير تلامسي وآمن عبر أجهزتهم الذكيّة التي تعمل بنظام ، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، محليًّا ودوليًّا.

