قيادة الجيش: ضبط الحدود مستمر... وتحذير من الأخبار غير الدقيقة

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
في هذا السياق، تؤكد قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة.
كما تدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود، وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدي إلى خلق توتر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
سُلم الموقوفون إلى المراجع المختصة.
الرئيس عون عرض مع وفد اتحاد نقابات الأفران أوضاع القطاع في لبنان، ومصير هبة القمح التي أقرتها الحكومة العراقية لصالح لبنان في تشرين الأول 2024، والتي من شأنها أن تساهم في خفض سعر ربطة الخبز، واعداً بمتابعة هذا الملف