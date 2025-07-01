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محليات

قيادة الجيش: ضبط الحدود مستمر... وتحذير من الأخبار غير الدقيقة

2025-07-01 | 08:11
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قيادة الجيش: ضبط الحدود مستمر... وتحذير من الأخبار غير الدقيقة
قيادة الجيش: ضبط الحدود مستمر... وتحذير من الأخبار غير الدقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
في هذا السياق، تؤكد قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة.
كما تدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود، وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدي إلى خلق توتر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

سُلم الموقوفون إلى المراجع المختصة.

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