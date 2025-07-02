القاضي جمال الحجار يوقف رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ومستشاره رالف صياد على ذمة التحقيق بتهم سرقة أموال مودعين وتزوير مستندات متعلقة بهيئة التحقيق الخاصة في المركزي

مصادر الجديد: الطابة اليوم عند الرئيس بري الذي تعهد بالحصول على رد للورقة من حزب الله

مصادر الجديد: الطابة اليوم عند الرئيس بري الذي تعهد بالحصول على رد للورقة من حزب الله