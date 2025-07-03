هنا بيروت - ابراهيم منيمنة - الحلقة الكاملة

قال توماس باراك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي كان "فاشلاً تماماً"، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال تنفذ ضربات في لبنان، وأن حزب الله ينتهك شروط الاتفاق.



