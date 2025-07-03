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محليات

هنا بيروت - ابراهيم منيمنة - الحلقة الكاملة

2025-07-03 | 11:12
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هنا بيروت - ابراهيم منيمنة - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - ابراهيم منيمنة - الحلقة الكاملة


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هنا بيروت - ابراهيم منيمنة - الحلقة الكاملة

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الرئيس عون يواجه "حزب الله".. المواجهة الافتراضية وقعت!
16:00

الرئيس عون يواجه "حزب الله".. المواجهة الافتراضية وقعت!

تشهد منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "يوتيوب"، في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لمقاطع فيديو مصمّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تُظهر رئيس الجمهورية جوزاف عون بمواجهة "حزب الله".

الفيديوهات تثير تفاعلاً وجدلاً، لكن ما القصة الحقيقية؟ وما دوافع نشرها؟

شاهد التقرير:

16:00

الرئيس عون يواجه "حزب الله".. المواجهة الافتراضية وقعت!

تشهد منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "يوتيوب"، في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لمقاطع فيديو مصمّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تُظهر رئيس الجمهورية جوزاف عون بمواجهة "حزب الله".

الفيديوهات تثير تفاعلاً وجدلاً، لكن ما القصة الحقيقية؟ وما دوافع نشرها؟

شاهد التقرير:

نزع سلاح حزب الله.. بارّاك يلوّح بتفتيش من "بيت لـ بيت"
15:44

نزع سلاح حزب الله.. بارّاك يلوّح بتفتيش من "بيت لـ بيت"

قال توماس باراك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي كان "فاشلاً تماماً"، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال تنفذ ضربات في لبنان، وأن حزب الله ينتهك شروط الاتفاق.

15:44

نزع سلاح حزب الله.. بارّاك يلوّح بتفتيش من "بيت لـ بيت"

قال توماس باراك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي كان "فاشلاً تماماً"، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال تنفذ ضربات في لبنان، وأن حزب الله ينتهك شروط الاتفاق.

برّي: "كلّو كذب"
14:37

برّي: "كلّو كذب"

نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة "النهار" ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقف منسوبة إليه تتعلق بسلاح "حزب الله".

14:37

برّي: "كلّو كذب"

نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة "النهار" ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقف منسوبة إليه تتعلق بسلاح "حزب الله".

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