هنا بيروت - ابراهيم منيمنة - الحلقة الكاملة

تشهد منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "يوتيوب"، في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لمقاطع فيديو مصمّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تُظهر رئيس الجمهورية جوزاف عون بمواجهة "حزب الله". الفيديوهات تثير تفاعلاً وجدلاً، لكن ما القصة الحقيقية؟ وما دوافع نشرها؟ شاهد التقرير:
قال توماس باراك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي كان "فاشلاً تماماً"، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال تنفذ ضربات في لبنان، وأن حزب الله ينتهك شروط الاتفاق.
نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة "النهار" ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقف منسوبة إليه تتعلق بسلاح "حزب الله".