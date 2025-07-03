رد حزب الله.. "الطبق الرئيسي" لعشاء بري وعون!

وفي معلومات "الجديد" أن بري استقبل موفدا من الحزب الثلاثاء وتبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات ، وقد نقلها ممثل بري علي حمدان
الى اللجنة الرئاسية وتمت مناقشتها في الاجتماع.
مصادر متابعة اوضحت للجديد ان حزب الله
يطالب بضمانات حقيقية بالتزام اسرائيل بالورقة الجديدة، وهو متوجس من ورقة باراك ويعتبرها ورقة استسلام، انطلاقا من التجارب السابقة مع اسرائيل التي لم تلتزم بالاتفاقات ولا بالقرار 1701 ولا باتفاق وقف اطلاق النار، وبالتالي من يضمن اليوم
التزام العدو
الاسرائيلي بالورقة. وتضيف المصادر ان الاجواء غير مريحة وتشوبها حالة
من الترقب الحذر بانتظار رد الحزب.
وفي معلومات الجديد ان الرئيس نبيه بري
التقى مساء الاربعاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في جلسة مغلقة على مأدبة عشاء وحضرت في اللقاء ورقة باراك ورد الحزب اضافة الى ملف التعيينات.
ومواكبة للاجتماعات اللبنانية لصياغة الرد الرسمي على الورقة الاميركية، عقدت اللجنة الخماسية اجتماعا في السفارة الاميركية في عوكر بناء على دعوة السفيرة الاميركية ليزا جونسون
، بغياب السفير
السعودي وليد بخاري
بداعي السفر، وتفاجأ السفراء بغياب بخاري عن الاجتماع.
ولفتت مصادر الخماسية الى ان السفراء يتطلعون الى ان يكون رد حزب الله
ايجابيا، وهي تواكب الوضع اللبناني عن كثب وبحذر قبل زيارة الموفد الاميركي توم باراك الاثنين، واشارت مصادر الخماسية للجديد الى ان اعضاء الخماسية يؤكدون دعم العهد الجديد وضرورة سيطرة الدولة على كل اراضيها وحصر السلاح بيد الاجهزة الشرعية وقيام الحكومة بالاصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة.