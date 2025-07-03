رد حزب الله.. "الطبق الرئيسي" لعشاء بري وعون!

لم يتبلغ الثلاثة بعد صيغة الرد من على التعديلات اللبنانية على ورقة توماس براك التي اعدتها اللجنة الثلاثية بعد الاجتماعات المكثفة التي عقدت في القصر الجمهوري، ويتوقع ان يسلم الحزب الرد الجمعة او السبت، الى الرئيس على ان تلتئم اللجنة الرئاسية المشتركة مجددا عقب تبلغ الإجابة الرسمية لمناقشتها تمهيدا لإنجاز الرد اللبناني الرسمي.



وفي معلومات "الجديد" أن بري استقبل موفدا من الحزب الثلاثاء وتبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات ، وقد نقلها ممثل الى اللجنة الرئاسية وتمت مناقشتها في الاجتماع.



مصادر متابعة اوضحت للجديد ان يطالب بضمانات حقيقية بالتزام اسرائيل بالورقة الجديدة، وهو متوجس من ورقة باراك ويعتبرها ورقة استسلام، انطلاقا من التجارب السابقة مع اسرائيل التي لم تلتزم بالاتفاقات ولا بالقرار 1701 ولا باتفاق وقف اطلاق النار، وبالتالي من يضمن التزام الاسرائيلي بالورقة. وتضيف المصادر ان الاجواء غير مريحة وتشوبها من الترقب الحذر بانتظار رد الحزب.



وفي معلومات الجديد ان الرئيس التقى مساء الاربعاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في جلسة مغلقة على مأدبة عشاء وحضرت في اللقاء ورقة باراك ورد الحزب اضافة الى ملف التعيينات.



ومواكبة للاجتماعات اللبنانية لصياغة الرد الرسمي على الورقة الاميركية، عقدت اللجنة الخماسية اجتماعا في السفارة الاميركية في عوكر بناء على دعوة السفيرة الاميركية ، بغياب السعودي بداعي السفر، وتفاجأ السفراء بغياب بخاري عن الاجتماع.



ولفتت مصادر الخماسية الى ان السفراء يتطلعون الى ان يكون رد حزب ايجابيا، وهي تواكب الوضع اللبناني عن كثب وبحذر قبل زيارة الموفد الاميركي توم باراك الاثنين، واشارت مصادر الخماسية للجديد الى ان اعضاء الخماسية يؤكدون دعم العهد الجديد وضرورة سيطرة الدولة على كل اراضيها وحصر السلاح بيد الاجهزة الشرعية وقيام الحكومة بالاصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة.