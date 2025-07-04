معلومات الجديد: الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان يلتقي في هذه الأثناء الرئيس نبيه بري في عين التينة

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه "في إطار الجهود الوطنية لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة بطريقة علمية وإنسانية ومستدامة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، "آلية متكاملة لتطبيق خطة TNVR (اللقط، التعقيم، التلقيح والإرجاع)، في عدد من البلديات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج".