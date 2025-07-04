معلومات الجديد: الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان يلتقي في هذه الأثناء الرئيس نبيه بري في عين التينة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان الآتي:
ارتفع حصيلة الاشكال الذي وقع في بلدة كفردبش قضاء بعلبك الى 3 عقب قيام أشخاص بإطلاق النار على العزاء الذي تقيمه عائلة أحد الضحايا، وفيما أفيد ان الاشكال وقع على خلفية صهريج مياه، تحدثت معلومات اخرى ان سبب الاشكال هو "تشفيط" بالسيارات.
أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه "في إطار الجهود الوطنية لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة بطريقة علمية وإنسانية ومستدامة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، "آلية متكاملة لتطبيق خطة TNVR (اللقط، التعقيم، التلقيح والإرجاع)، في عدد من البلديات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج".