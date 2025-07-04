بيان من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟

وعطفاً على القرار رقم 171/م/2025 تاريخ 24/1/2025 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى)، تم تأجيل امتحانات الكولوكيوم المقررة يوم الإثنين الواقع فيه 7/7/2025 إلى الذي يليه (الثلاثاء في 8/7/2025)، وفقاً لما يلي:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الثلاثاء 8/7/2025 10:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان)

11:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

11:00 القبالة خطي (خارج لبنان)

12:00 القبالة شفهي (داخل وخارج لبنان)

بدلاً من:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الإثنين 7/7/2025 10:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان)

11:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

11:00 القبالة خطي (خارج لبنان)

12:00 القبالة شفهي (داخل وخارج لبنان) ".