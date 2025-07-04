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محليات

رويترز: "حزب الله" يبحث تقليص دوره العسكري دون التخلي الكامل عن السلاح

2025-07-04 | 09:20
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رويترز: &quot;حزب الله&quot; يبحث تقليص دوره العسكري دون التخلي الكامل عن السلاح
رويترز: "حزب الله" يبحث تقليص دوره العسكري دون التخلي الكامل عن السلاح

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، بأن "​حزب الله​ بدأ مراجعة استراتيجية كبرى في أعقاب الحرب المدمّرة التي خاضها مع إسرائيل، تشمل النظر في تقليص دوره كحركة مسلحة من دون نزع سلاحه بالكامل".

وأشارت إلى أن "هذه النقاشات الداخلية، التي لم تُحسم بعد ولم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، تعكس حجم الضغوط الهائلة التي يواجهها الحزب المدعوم من إيران منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ أواخر تشرين الثاني الماضي. فالقوات الإسرائيلية تواصل ضرب مناطق يهيمن عليها الحزب، متهمة إياه بخرق وقف إطلاق النار، وهو ما ينفيه. كما يواجه الحزب ضائقة مالية حادة، ومطالب أميركية بنزع السلاح، وتراجعًا في النفوذ السياسي منذ تشكيل حكومة جديدة بدعم أميركي في شباط".

وأوضحت أنه "مع خروج طهران من حرب مدمّرة مع إسرائيل، أصبح الدعم الإيراني للحزب موضع شك"، بحسب مصدر أمني إقليمي ومسؤول لبناني رفيع.

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بالإسم والصفة.. بيان إسرائيلي عن غارة خلدة!
13:22

بالإسم والصفة.. بيان إسرائيلي عن غارة خلدة!

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الشخص الذي تم اغتياله أمس في منطقة خلدة هو "قاسم صلاح الحسيني"، لبناني الجنسية. وادّعى الجيش أن الحسيني كان يعمل على الترويج لمخططات تستهدف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وذلك بتكليف من "فيلق القدس" الإيراني.

13:22

بالإسم والصفة.. بيان إسرائيلي عن غارة خلدة!

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الشخص الذي تم اغتياله أمس في منطقة خلدة هو "قاسم صلاح الحسيني"، لبناني الجنسية. وادّعى الجيش أن الحسيني كان يعمل على الترويج لمخططات تستهدف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وذلك بتكليف من "فيلق القدس" الإيراني.

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