رويترز: "حزب الله" يبحث تقليص دوره العسكري دون التخلي الكامل عن السلاح

وأشارت إلى أن "هذه النقاشات الداخلية، التي لم تُحسم بعد ولم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، تعكس حجم الضغوط الهائلة التي يواجهها الحزب المدعوم من إيران منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ أواخر تشرين الثاني الماضي. فالقوات الإسرائيلية تواصل ضرب مناطق يهيمن عليها الحزب، متهمة إياه بخرق وقف إطلاق النار، وهو ما ينفيه. كما يواجه الحزب ضائقة مالية حادة، ومطالب أميركية بنزع السلاح، وتراجعًا في النفوذ السياسي منذ تشكيل حكومة بدعم أميركي في شباط".

وأوضحت أنه "مع خروج طهران من حرب مدمّرة مع إسرائيل، أصبح الدعم الإيراني للحزب موضع شك"، بحسب مصدر أمني إقليمي ومسؤول لبناني رفيع.