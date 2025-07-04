الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بالفيديو: سلاح في بيروت.. نائب ينشر ويعلق: بلطجة وترهيب "اسحبوه"

2025-07-04 | 15:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو: سلاح في بيروت.. نائب ينشر ويعلق: بلطجة وترهيب &quot;اسحبوه&quot;
بالفيديو: سلاح في بيروت.. نائب ينشر ويعلق: بلطجة وترهيب "اسحبوه"

كتب النائب إبراهيم منيمنة على منصة "أكس":

"إن رفع السلاح في أحياء بيروت وهذا الاستعراض غير المبرر، هو سلاح للبلطجة وترهيب الناس وابقاء المدينة أسيرة للسلاح المتفلت، وهو ما لن نقبل به تحت أي حجة أو مسمى."

وأضاف: "وإن كانت رسالة تهدف للقول بالتمسك بالسلاح، فهي للأسف تنم عن عدم فهم للواقع السياسي، وفارغة من محتواها في أزقة العاصمة بيروت."

وقال: "وعليه ندعو السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك فوراً وتوقيف كل من يظهر في هذا المقطع المصور، وإحالتهم للتحقيق."

وختم قائلاً: "إن العاصمة بيروت اليوم أكثر مما مضى، هي بأمس الحاجة لفرض الأمن وسحب السلاح المتفلت منها. وسنتابع هذا الأمر مع المعنيين في الحكومة." 

مقالات ذات صلة
بالفيديو: سلاح في بيروت.. نائب ينشر ويعلق: بلطجة وترهيب "اسحبوه"

محليات

ابراهيم منيمنة

حزب الله

بيروت

لبنان

السلاح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"أمل": نرفض ربط الإعمار بأي التزامات سياسية
الرئيس عون من قصر العدل: أقول للقضاة احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين فلا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا ولا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
جهات معنية تستعد لاستيعاب عناصر "حزب الله"!
01:40
تحذير من "أيلول الحرب".. والورقة الأميركية Take it or Leave it
01:18
زوار برّي لـ الجديد: إرتياح لتوافق الرؤساء الثلاثة وتفاؤل بنجاح المشاورات على أن يلتقي بارّاك مع الرؤساء يوم الاثنين المقبل
15:59
زوار برّي لـ الجديد: اللجنة الرئاسية المكلفة صياغة الرد على مقترحات بارّاك ستجتمع غدًا لإنجاز الرد النهائي بعد أن أنجز 80% منها
15:58
بالصورة: الجيش يوقف 31 سورياً.. وهذا ما ضُبط معهم!
14:10
بعد حادث الـG-CLASS.. ماذا حلّ بالسائق؟!
13:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025