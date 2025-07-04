بالفيديو: سلاح في بيروت.. نائب ينشر ويعلق: بلطجة وترهيب "اسحبوه"

"إن رفع السلاح في أحياء بيروت وهذا الاستعراض غير المبرر، هو سلاح للبلطجة وترهيب الناس وابقاء المدينة أسيرة للسلاح المتفلت، وهو ما لن نقبل به تحت أي حجة أو مسمى."
وأضاف: "وإن كانت رسالة تهدف للقول بالتمسك بالسلاح، فهي للأسف تنم عن عدم فهم للواقع السياسي، وفارغة من محتواها في أزقة العاصمة بيروت."
وقال: "وعليه ندعو السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك فوراً وتوقيف كل من يظهر في هذا المقطع المصور، وإحالتهم للتحقيق."
وختم قائلاً: "إن العاصمة بيروت اليوم أكثر مما مضى، هي بأمس الحاجة لفرض الأمن وسحب السلاح المتفلت منها. وسنتابع هذا الأمر مع المعنيين في الحكومة."